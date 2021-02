De Rooij na vierde NAC-zege op rij: ‘Natuurlijk blijven wij geloven in directe promotie’

VideoVoor de eerste keer in zijn profcarrière vond Kaj de Rooij twee keer het net in één wedstrijd. Toch dreigde het niet voldoende te zijn voor NAC in Dordrecht. ,,Het was nog even billen knijpen. Gelukkig schiet Lewis (Fiorini, red.) 'm aardig binnen en pakken we nog drie punten.”

De wedstrijd was negen minuten oud toen De Rooij doelpunt nummer 2 en 3 in Bredase dienst kon noteren. De man van grote woorden is hij niet. ,,Deze doelpunten waren belangrijk voor mij en voor het team om de drie punten over de streep te trekken.” Dat de zelfkritische aanvaller twee treffers aan zijn statistieken kan toevoegen noemt hij ‘lekker’. ,,Vorige wedstrijden was ik er al een paar keer dicht bij, daar baalde ik van, want het waren honderd procent kansen die ik miste. Gelukkig scoor ik nu wel.”

Onverklaarbare wijze

De voorsprong die hij NAC bezorgde werd tegen laagvlieger FC Dordrecht alsnog weggegeven. Binnen het uur stond het weer 2-2. ,,Op onverklaarbare wijze kunnen we niet doordrukken. We hadden het initiatief, hebben aardige aanvallen laten zien. Zonde dat we dat niet langer kunnen volhouden en er vol overheen klappen. We creëerden kansen, maar je maakt ze niet af. Dan krijg je het hier moeilijk.”

Uiteindelijk werd het toch nog 2-3. De vierde zege op rij. NAC voert de druk op de nummers één en twee op. De Rooij blijft geloven in directe promotie. ,,Natuurlijk geloven wij daar in. Anders kunnen we beter stoppen met dit seizoen. We zijn wel realistisch: het wordt gewoon moeilijk. Er staan goede ploegen boven ons niet die niet zomaar steken laten vallen. Het enige dat wij kunnen doen is blijven winnen, hopen dat zij dat voelen en puntjes gaan verspelen.”