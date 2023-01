De Rooij bij NAC van de regen in de drup: basisplaats kwijt én zware knieblessure

Sensatione­le terugkeer van Hyballa als trainer van NAC

Niemand minder dan Peter Hyballa is de meest geschikte trainer voor NAC vinden de nieuwe beleidsbepalers in het Rat Verlegh Stadion. De man die in juli 2020 na vijf maanden tegen zijn zin in moest vertrekken, maakt een daverende rentree en tekent een contract tot het einde van dit seizoen.

18 januari