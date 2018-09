'De Pelk' en de hardste NAC-verdediging ooit

,,De eerste premie die ik van NAC kreeg, was honderd gulden. Als we wonnen, want anders kregen we niks. Het was een betaalde hobby. Op zondag om negen uur ’s ochtends met de trein naar Groningen, wedstrijd spelen, na afloop eten, met de trein terug en om half twaalf weer in Breda." NAC eindigt begin jaren zestig tweemaal als vijfde (1960 en 1962) en tweemaal zesde (1963 en 1964). ,,Feyenoord, PSV en Ajax kwamen met poep in de broek naar Breda, ze hadden angst voor ons."