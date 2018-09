De noodklok luidt al zachtjes na nieuwe zeperd NAC: 'We moeten goed praten'

Twee flarden van de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard slechts had NAC de Limburgers gistermiddag in de greep. In de eerste minuten, met de 1-0 van Mitchell te Vrede (op fraai aangeven van Paolo Fernandes) tot gevolg. En rond de 2-2 van Gervane Kastaneer diep in de tweede helft.