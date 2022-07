De NAC-verrassing van deze zomer komt uit Made: ‘Hij behoort tot de kopgroep’

Ooit begonnen als vleugelaanvaller. Vervolgens omgeschoold tot rechtsback en plots is de 19-jarige De Wijs een van de eerste namen die NAC-trainer Robert Molenaar deze zomer op het wedstrijdformulier zet. De Wijs, afkomstig uit Made, is gerust de verrassing van de oefencampagne te noemen. ,,Hij doet het echt goed en behoort eigenlijk, om in wielertermen te praten, tot de kopgroep van dit team.”