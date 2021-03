De NAC-supporter die de B-Side in brand stak, doet na 25 jaar zijn verhaal: ‘Ik zag mijn leven door de vingers glippen’

Het wordt heet, merkt de aanstichter van de brand vijf minuten voor de aftrap van NAC - Heerenveen (5-1) op 30 maart 1996. Heel heet. Toch duurt het even voordat Martijn Pijpers, destijds 20 jaar, in de gaten krijgt dat het vuur van zijn fakkel een gat boort in het polyester golfplaten dak. Ze stoten hem aan: ‘Het dak staat in de fik’. Voor het eerst doet de man die de B-Side, destijds op de lange zijde, in de hens zette zijn verhaal. ,,Dit gaat niet goed, dacht ik.”