De NAC-keepers van '70-'71: Met blote handen plukken in plaats van stompen

Oud-verdediger Van der Gaag ziet dat NAC-defensie steken laat vallen

3 september Drie doelpunten tegen in vijftien minuten waarbij nadrukkelijk naar de verdedigers werd gekeken. Met een sterke Benjamin van Leer in de goal, maar een schutterende defensie verloor NAC zondagmiddag van zichzelf in De Kuip. ,,In het verdedigen hebben we steken laten vallen.”