De mooiste foto's van een onvergetelijke NAC-avond

Bekerheld Schouten (NAC): ‘Halve finale, kom maar op’

21:32 Robin Schouten had een drukke avond na de bekerstunt van NAC. De man van de wedstrijd moest interview na interview geven na zijn knappe prestatie tegen AZ (1-3), maar het besef van de prestatie was er nog niet helemaal. ,,Het is een beetje gek wat er is gebeurd.”