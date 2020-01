De mooiste foto's van de bekerstunt van NAC tegen PSV

video Boussaid na eerste goal voor NAC: ‘Had al een voorgevoel dat ik ging scoren’

0:45 Het was lang wachten op zijn eerste doelpunt voor NAC, maar de supporters zagen tegen PSV het geduld beloond worden. Met zijn belangrijke goal luidde Othmane Boussaid de bekerzege in. De vleugelspeler was dolgelukkig.