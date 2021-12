De lach is terug op het gezicht van swingend NAC

Boris van Schuppen in de spits. Ralf Seuntjens op tien. Datgene waar het elftal om vraagt, wordt in een ijskoud en kille De Vliert in de praktijk gebracht. De keuzes van de peinzende Edwin de Graaf betalen zich in klinkende munt uit in een wedstrijd waarin NAC eindelijk flair, ambitie en daadkracht toont. En ook het vertrouwen dat de trainer behoudt in zijn vleugelaanvallers Kaj de Rooij en Jarchinio Antonia wordt niet beschaamd.