De lach is terug op het gezicht van NAC-middenvelder Anouar Kali

,,We zijn uit de dood herrezen. Dat hadden jullie niet gedacht, hè?” Anouar Kali kan een glimlach niet onderdrukken. De 27-jarige middenvelder heeft de nodige drek over zich heen gehad, was afgeschreven en speelde zijn wedstrijden bij Jong NAC. ,,Ik moet lekker in mijn vel zitten. Je ziet het nu: ik voel me goed, pak de tweede ballen, voetbal vooruit, win duels en ben de baas op het middenveld. Dat is mijn spel.”