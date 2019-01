De kleedkamer blijft iets magisch voor (ex-)spelers

Een heuse documentaire over deze grote persoonlijkheid is in de maak. Een meer dan verdiend eerbetoon. Voor zowel de hockeyers van Zwart-Wit, als voor ons voetballers geldt dat we niet meer dan decor zijn deze dag. Geeft niks. Alle ogen zijn gericht op Frans en daar heeft niemand een probleem mee. Voor ons is het gewoon lekker om weer bezig te zijn na al die dagen vol met net té veel drank en net té zwaar tafelen. Plus, we zitten eindelijk weer in Dé Kleedkamer. Want daar draait het bij Oud NAC vooral om.