De jeugdopleiding van NAC telt weer mee

Column Angeliño is klaar voor de volgende stap

26 mei Deze week maakte José Ángel Esmoris Tasende het wereldkundig: hij gaat NAC verlaten. Op Instagram boort de Spanjaard met het rugnummer 69 alle hoop bij de geel-zwarte fans op een langer verblijf in Breda de grond in. 'Thanks for everything, see you!', luidt zijn korte en duidelijke boodschap voor zijn volgers. Het is klaar, de ambitieuze Galiciër gaat hogerop. Interesse zat.