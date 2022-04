De Graaf over spitspositie bij NAC: ‘Bannis was net wat frisser en scherper en is beter in vorm’

Drie zeer belangrijke punten in de strijd om de play-offs, dus was Edwin de Graaf een tevreden man na de zege op VVV-Venlo (3-1). De NAC-trainer over de probleemloze avond, de wisselvalligheid en de keuze voor de spitspositie. ,,Nouafal Bannis heeft het naar behoren gedaan.”

Wedstrijd tegen VVV

,,Ik heb tegen de jongens gezegd: dit is een uitstekend moment om het thuis om te keren; tegen een ploeg die het moeilijk heeft, net zoals wij. Dat hebben we zeker in de eerste helft prima gedaan. De score had toen nog groter kunnen zijn. In de tweede helft maken we het onszelf bij fases wat lastiger, maar als je ziet hoe we gevochten hebben met elkaar en hoe we de overwinning binnen hebben gesleept, ben ik hartstikke tevreden.”

,,Ik vond dat we goed stonden. We wisten dat zij het moeilijk zouden hebben als we opbouwen met drie; met Ody (Velanas) tussen de linies en Jethro (Mashart) wat hoger. Dat was de oplossing, maar daar hadden we nog meer uit kunnen halen. En als we de bal verloren, hadden we gelijk druk of kwamen we compact bij elkaar.”

Moeizame reeks

,,We hebben gewoon een jonge ploeg. Achterin hebben we wat ervaring en we hebben Nick Olij op doel. Maar de zes spelers daarvoor zijn hartstikke jong. Enige dat je kunt doen is gewoon vertrouwen uitspreken naar die jongens toe. Hard blijven werken met elkaar.”

,,De dingen die niet goed gaan, laten zien hoe dat wel moet. Alles weer herhalen, herhalen, herhalen. De kleine lichtpuntjes benoemen zodat ze er geloof in houden en het plan voor deze wedstrijd weer duidelijk maken en daar op trainen. Dat hebben we goed gedaan deze week.”

Volledig scherm Bannis met de 3-0 © Pro Shots / Marcel van Dorst

Bannis boven Hilterman in de spits

,,Het verschil tussen die twee is niet zo groot. Maar Naoufal (Bannis) vond ik op trainingen wat scherper en frisser. Jeredy (Hilterman) had ook weer een moeizame wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Ik hoopte dat hij tegen zijn oude ploegje er weer doorheen zou komen, maar dat lukte niet helemaal. Vandaag zei mijn gevoel dat Naoufal een keer mocht starten in de punt. Sinds zijn komst heeft hij daar wel gespeeld, maar niet zo vaak, veel vanaf de linkerkant. Hij heeft het prima gedaan.”

,,Naoufal is belangrijk voor de ploeg met zijn doelpunten, maar ook met zijn arbeid. Hij kiest veel diepte, waardoor meer ruimtes ontstaan. Je ziet wel dat hij soms wat slimmer moet zijn in de counter. Dat gaat ie leren als hij veel wedstrijden speelt en die momenten gaat herkennen. Ik ben tevreden over zijn inbreng.”

,,Bannis en Hilterman schelen niet zoveel. Allebei willen ze hard werken, willen ze diepte kiezen. Het liefst niet zoveel ‘in de bal’ spelen. Dat is ook een ontwikkelpunt voor ze: ze moeten de bal beter vasthouden voor de ploeg. Dus kijk ik naar degene die het best in vorm is. Dat is Naoufal op dit moment.”

Volledig scherm Edwin de Graaf © Pro Shots / Marcel van Dorst