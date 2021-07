De Graaf over ontbreken Immers bij NAC: ‘Ik twijfel of hij volgend seizoen nog voetballer is’

Grote afwezige sinds de eerste training van NAC is Lex Immers. De routinier volgt volgens de club een individueel programma, waar zijn ploeggenoten al een week de voorbereiding op het nieuwe seizoen zijn gestart. Ook in Zundert ontbrak de 35-jarige middenvelder. Interim-trainer De Graaf weet niet of hij volgend seizoen kan beschikken over de Hagenaar. ,,Daar twijfel ik over, als ik heel eerlijk ben”, vertelt hij aan na het oefenduel.