De Graaf over bekerduel NAC: ‘Een beetje irritant zijn, de wedstrijd doodmaken, alles is geoorloofd’

Hij weet hoe de Bredase achterban het team kan helpen. Dat heeft hij als speler ervaren, maar ook als trainer gezien. Tegen VVV-Venlo was het de eerste ronde een rauw bekeravondje, maar nu, juist nu de ploeg een eredivisionist treft, moet het zonder de supporters gebeuren. ,,Juist ons publiek kan een grote bijdrage leveren in fases waarin we het moeilijk hebben. Dat is er nu niet, dus moet het helemaal uit onszelf komen.”

,,Nu moeten we het echt met elkaar doen. Heel veel energie leveren, keihard werken. Misschien de wedstrijd soms doodmaken, een beetje irritant zijn, af en toe een tik uitdelen. Morgen is alles geoorloofd om ervoor te zorgen dat we een ronde verder gaan”, zei hij daags voor de wedstrijd. Pas na het interview maakte NAC bekend dat de trainer geopereerd is aan een tumor .

Natuurlijk gaat underdog NAC compact spelen. ,,We gaan wel zorgen dat de ruimtes klein zijn. We zouden gek zijn als we dat niet doen, met de kwaliteiten die zij hebben. Maar ik heb wel gezegd: zodra we de bal hebben, wil ik lef zien. Dan moeten we ook aan voetballen komen. Want alleen maar tegenhouden kun je wel lang volhouden, maar als je aan de bal geen brutaliteit toont, wordt het heel lastig. Als we durven te voetballen, schat ik in dat we ook gewoon kansen krijgen.”