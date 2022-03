De Graaf bezorgd over NAC: ‘Ik vind het alleen maar minder worden’

De NAC-trainer constateert dat zijn elftal niet in staat is aanvallend een vuist te maken. ,,Ik vind het alleen maar minder worden. Dat baart me zorgen. We komen gewoon niet lekker aan het voetballen, terwijl we juist hebben gespeeld tegen beloftenteams (Jong AZ en Jong PSV) die alle ruimte geven om dat wel te doen. En tegen Den Bosch lukte het ons niet om drie tot vier keer naar elkaar de bal te spelen. Een normale opbouw lukt niet, dat baart me zorgen.”