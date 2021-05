De Gegenpressing Video | Positie van Steijn wankelt en relschoppers misdragen zich: ‘Die mensen zijn de schaamte voorbij’

NAC-spe­lers euforisch: ‘NEC gaan wij honderd procent pakken, dat gevoel is heel sterk’

21 mei Zes hoofdrolspelers van het mirakel in Emmen blikken terug op een memorabele avond en kijken vooruit naar de finale zondag in het Rat Verlegh Stadion. ‘De tackle van Malone is waanzinnig. Anders was het klaar geweest.’