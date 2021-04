De Gegenpressing Video | ‘Moïse Adiléhou heeft het uitstekend gedaan, dat is toch een betere verdediger dan Dion Malone?’

De NAC-supporter die de B-Side in brand stak, doet na 25 jaar zijn verhaal: ‘Ik zag mijn leven door de vingers glip­pen’

27 maart Dinsdag is het 25 jaar geleden dat een vuurzee het dak van de B-Side van het NAC-stadion in de as legde. Het gebeurde tijdens het allerlaatste Avondje NAC aan de Bredase Beatrixstraat. Supporter Martijn Pijpers was het die de brand veroorzaakte: ‘Toen ik omhoog keek, zag ik metershoge vlammen en zwarte rookwolken’.