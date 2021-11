De Gegenpressing Video | ‘Kun je het de supporters van NAC nog aandoen om de wedstrijden live uit te zenden?’

video Rutten mist beleving en beweging bij NAC: ‘Al stonden we nu nog op het veld, dan was ie er niet in gegaan’

‘Gewoon slecht’ noemt Moreno Rutten het gelijkspel van NAC tegen Jong FC Utrecht. Nooit had de back het gevoel dat zijn ploeg recht had op een overwinning. ,,Ik had eerder het gevoel dat het de andere kant op zou vallen.”

19 november