De Gegenpressing Video | ‘Kaj de Rooij loopt met de ziel onder zijn arm, ik zou hem er even uithalen’

Het wil maar niet lukken met De Rooij: ‘Hij kan niet zeggen dat hij geen vertrouwen krijgt’

Drie punten. Daar is alles mee gezegd. Edwin de Graaf was niet te spreken over het NAC dat in honderdste wedstrijd van captain Nick Olij een krakkemikkig FC Den Bosch met 2-0 versloeg.

14 februari