De Gegenpressing Podcast | Woedende Karelse, titelkoorts in Prinsenbeek en Van Schuppen verdient nieuwe kans bij NAC

met video De Rooij na remise NAC: ‘Eerste helft prima, tweede helft alleen maar achteruit gelopen’

Het chagrijn was groot bij Kaj de Rooij na het gelijkspel tegen De Graafschap. Met zijn fraaie treffer leek hij de matchwinner te worden, maar een late gelijkmaker gooide roet in het eten. ,,Misschien wel verdiend, maar als je het zo lang weet vast te houden, is het super zuur.”

9 september