De Gegenpressing Podcast | Wie is de Mol? bij NAC, Yadran loopt weg en impact van corona

Het trio begint over de laatste wedstrijd, het kansloos verloren bekerduel in Deventer tegen Go Ahead Eagles. Als dit een aflevering van Wie is de Mol? was geweest, hadden de kijkers elf verdachten kunnen selecteren. Vijf tegengoals in twintig minuten. De heren gaan de tegengoals langs en bespreken de schandalige vertoning.