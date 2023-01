De Gegenpressing Podcast | Velanas bezorgt NAC hoofdpijn, afvloeiing Plat symboliseert nieuw beleid en verdediging wankelt

met video Hyballa staat morgen weer langs de lijn als trainer van NAC: 'Ik heb altijd gezegd: ik pas bij deze club’

Peter Hyballa is terug bij NAC, de trainer is klaar voor de eerste wedstrijd van zijn tweede periode in Breda. ,,Toen ik voor het eerst hierheen reed, moest ik wel een beetje lachen. Eigenlijk is mijn leven toch heel raar.”

26 januari