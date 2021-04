De Gegenpressing Podcast | Van As vertelt over zijn liefde voor NAC en reageert op pittige kritiek op Steijn en Manders

podcastIn De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof de actualiteit rondom NAC. In deze speciale aflevering gaan de heren op bezoek bij voormalig NAC-speler en -directeur Jeffrey van As, tegenwoordig technisch directeur van Roda JC.

Voor deze special reisden Yadran en Dennis de troepen vooruit, naar Kerkrade. Van As wilde graag aanschuiven in de podcast om te reageren op de kritiek die het erelid John Peek onlangs had in De Gegenpressing Podcast op het beleid van Mattijs Manders. ,,Kritiek mag, maar onwaarheden niet”, aldus Van As. Hij doet zijn kant van het verhaal.

,,NAC heeft een speciale plek in mijn hart”, geeft Van As aan. De huidige TD van Roda JC - de tegenstander van vrijdag - heeft in drie rollen in Breda rondgelopen. Als speler, als hoofdscout en als technisch directeur. In die tijd is hij van de club gaan houden. Hij vertelt onder meer over zijn tijd als speler. Van As scoorde in de kampioenswedstrijd van NAC in 2000.

In die tijd is Van As ook bevriend geraakt met Maurice Steijn: de huidige trainer van NAC speelde toen ook in het geel-zwart. Mattijs Manders, nu algemeen directeur, leerde Van As kennen bij ADO. Ook zij zijn bevriend en sparren regelmatig over het beleid.

Uiteraard geeft Van As antwoord op de vraag die op ieders lippen brandt: is hij nu wel of niet benaderd om als technisch directeur terug te keren bij NAC?

Dit en meer in deze speciale aflevering van De Gegenpressing Podcast, tegenwoordig ook te vinden op Instagram.