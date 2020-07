De Gegenpressing Podcast | ‘Transfer Verschueren symbool voor schimmige deals uit Smulders-tijdperk’

Genoeg te bespreken in deze derde aflevering van de BN DeStem-podcast over NAC. Onder het genot van wat Spaanse hammetjes hebben clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof het over het vertrek van Verschueren. Het gaat over het gemis, waarbij Dennis een ode brengt aan de Belg, en de bijzondere transferclausule in het contract van de middenvelder. Vanwege een gelimiteerde transfersom, twee jaar geleden in het contract opgenomen door toenmalig technisch directeur Hans Smulders, vangt NAC namelijk niet de hoofdprijs voor Verschueren. Eerdere deals, zoals die van Vinnie Vermeer of Rai Vloet, passeren ook de revue.