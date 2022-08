De Gegenpressing Podcast | Sylvie in spelershome NAC, Vet op komst en de godfather van Breda

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof het laatste nieuws rondom NAC. In deze aflevering wordt het eerste Avondje NAC van het seizoen besproken.

Een schitterende seizoensouverture was het, vrijdagavond aan de stadionstraat. Alsof een last van de schouders van The Yellow Army was gevallen stuwde de achterban het elftal vooruit. Onder aanvoering van captain Alex Plat was een glimp van het nieuwe NAC zichtbaar.

Hoewel de weg nog lang is, zagen de heren veel aanknopingspunten. Effectief is het niveau op individuele basis nog te mager, maar er is weer iets om naar te kijken. De achterhoede, met Boyd Lucassen, Anselmo Garcia Mac Nulty, Tijs Velthuis en Fabio Di Michele Sanchez schoffelde, kleunde in de duels en vocht voor iedere meter. Ody Velanas werd weer het goudhaantje, terwijl Roy Kortsmit de nul hield.

Al met al veel om van na te genieten. En dan lijkt er ook nog een directe versterking op korte termijn het Rat Verlegh Stadion binnen te lopen. Javier Vet is de beoogde man om het middenveld meer body te gaan geven. Dat terwijl Jarchinio Antonia en Thomas Marijnissen klaar lijken te zijn om mee te gaan naar MVV.

Met John Karelse wordt gesproken over de rol van David Mendes da Silva in het criminele circuit. Wat was het eigenlijk voor persoon? Prompt vliegt het viertal naar Maarten Atmodikoro. En dan komt ineens zijn ex-vriendin Sylvie Meis langs als gespreksonderwerp.

Meis is in Duitsland een grote bekendheid, maar in Breda zwaait iemand anders de scepter die zijn sporen verdiend heeft in Duitsland. Ton Lokhoff is namelijk de Godfather van Breda. Mister NAC stookte vrijdag het vuurtje op en lijkt het goed gezien te hebben bij de verdedigers van Wolfsburg.

