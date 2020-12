De Gegenpressing Podcast | Steijn en Manders schaakmat, Van Hooijdonk onomstreden en Miljuschka aan tafel

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof de actualiteit rondom NAC. Aflevering 25 staat in het teken van de gewonnen wedstrijd tegen FC Volendam (3-0).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De uitzending begint met een korte terugblik op vorige week, toen Mattijs Manders te gast was in De Gegenpressing Podcast. Een paar dagen later communiceerde plots de contractverlenging van Nick Olij, goed nieuws in deze tijden van crisis. Ook met Mounir El Allouchi is NAC in gesprek, zo vertelde de algemeen directeur volgende week. Maar dat nuanceerde de middenvelder een week later.

Tegen Volendam zat alles mee, zo constateren de heren. De drie vinden Volendam de best voetballende ploeg en zagen dat NAC goed weg kwam: een bal op de paal, weggespeeld én de scheidsrechter die een penalty tegen over het hoofd ziet.

Luister je de podcast liever in favoriete app? Zoek dan op De Gegenpressing Podcast of klik hier voor Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. Beluister hier de eerdere afleveringen van de Gegenpressing Podcast

Het lukt in aflevering 25 om een halfuur niet over Sydney van Hooijdonk te praten, maar dan komt de spits toch aan bod. Hij viel in en gooide de wedstrijd al in 10 minuten in het slot. Tien treffers dit seizoen, maar niet het vertrouwen van de coach genietend. Dat kan niet, vinden de clubwatchers. Te meer niet omdat Mario Bilate niet in vorm blijkt.

Rode draad door deze aflevering is tv-kok Miljuschka Witzenhausen. Zou ze samen met Yadran een kookshow willen beginnen? Of beter nog: zou ze in de podcast willen aanschuiven? De mannen doen er alles aan.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.