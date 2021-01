De Gegenpressing Podcast | Spelersbus opgewacht, wangedrag in Brabant en oog in oog met Wesley Sneijder

De derde remise op rij, het spel was niet om aan te gluren, maar lichtpuntjes zien de heren in het koppel Van Hooijdonk - Bilate. Het was invaller Bilate die Van Hooijdonk met een assist hielp. Ga het eens met twee spitsen proberen, concluderen de drie, aangezien geen enkele vleugelspeler lijkt te renderen op dit moment. Voor Dennis was het hoogtepunt van de zaterdag in Den Bosch de ontmoeting met recordinternational Wesley Sneijder, die in De Vliert was om verder te spreken over een mogelijke samenwerking.