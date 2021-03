De Gegenpressing Podcast | Sof in Volendam, Steijn dupeert NAC en klaar voor wedstrijd van het jaar

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof de actualiteit rondom NAC. Aflevering 38 staat in het teken van de teleurstelling in Volendam (2-1 nederlaag).