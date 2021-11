De Gegenpressing Podcast | Rondetafelgesprek bij NAC, Adiléhou in de spits en topschutter Blaauwhof

VIDEO NAC-back Rutten voelt zich goed en is klaar voor hele wedstrijd: ‘Prettig om in een team te komen dat draait’

Na een lastige periode zit Moreno Rutten weer veel beter in zijn vel. De rechtsback van NAC is terug na een blessure, zit bijna op honderd procent en is klaar om de concurrentiestrijd aan te gaan. ,,Ik voel me goed.”

4 november