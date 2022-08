De Gegenpressing Podcast | NAC vindt nummer tien, spannend slot transfermarkt en klussen met Jort

In deze aflevering wordt de zege op Roda JC besproken. Vaste gast John Karelse analyseert de overwinning. De heren waren positief verrast. Met name door het aanvalstrio van de Bredanaars. Kaj de Rooij had het op zijn heupen, Ody Velanas was weer belangrijk, maar de hoofdrol was voor Jort van der Sande. Ook wordt verteld waar NAC nog op inzet in de komende dagen van de transfermarkt. De beoogde nummer 10 is gevonden.