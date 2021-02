De Gegenpressing Podcast | ‘NAC verliest tot het eind van dit seizoen geen competitiewedstrijd meer’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Geen barre boze tocht naar Velsen-Zuid, maar een vrije zondag. Logisch of wordt het allemaal overdreven? En wat heeft dit voor gevolg? Een druk programma volgt, maar heeft NAC met de brede selectie een voordeel? Ook kan de ziekenboeg zo leegstromen. De heren denken dat de wedstrijd van vrijdagavond tegen FC Eindhoven wel doorgaat, want in Breda doet men er alles aan om het veld speelklaar te krijgen.

Het wordt straks interessant om te kijken naar de keuzes van Maurice Steijn als iedereen fit is. De keuze is reuze, vooral met de komst van Ramon Hendriks, Maouan Azarkan, Darren Maatsen en Anco Jansen deze winter. En hoe hou je ‘de bank’ tevreden? De drie zijn het er over eens: Anco Jansen is voor NAC een absolute toegevoegde waarde en zoeken naar een plaatsje in de opstelling. Wie zouden de heren opstellen?