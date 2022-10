De Gegenpressing Podcast | NAC sportief failliet, sombrero's bij carnavalsclub en wie neemt de leiding?

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het duo bespreekt de tergend langzame gang van zaken in de Bredase wandelgangen, waarin NAC maar geen progressie lijkt te maken. Al lijkt het stichtingsbestuur eindelijk samen te zijn gesteld. Iets wat broodnodig is, wil de club op korte termijn doorpakken op technisch gebied. Ook op de werkvloer wordt het onrustiger. Al draait de koffie-automaat overuren.

Waar het ook onrustig is, is in de Cordial en Café Beatrix. Waar NAC keer op keer blijft verliezen, wanprestaties elkaar opvolgen, lijkt het gezelliger dan ooit te zijn in de derde helft van het ooit gevreesde Avondje NAC. Jan Biggel leek de ster van de avond te zijn die in het teken moest staan van een voetbalwedstrijd. En waar was de cultuurpolitie toen alle sombrero’s uitgedeeld werden?