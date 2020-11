De Gegenpressing Podcast | NAC nog lang niet fit, café van Peter Remie en Messi of Maradona?

Want: de oorzaak is duidelijk. Corona. Nog altijd heeft NAC last van de naweeën van het virus. Hoewel de spelers het niet als excuus wilden opvoeren, was tegen NEC duidelijk dat de selectie verre van fit was. Maar tegenstander NEC had ook met Covid-19 te maken, miste een aantal basisspelers en won verrassend eenvoudig. Iets om je zorgen over te maken?