De Gegenpressing Podcast | NAC in de maag met overbodige spelers, eerlijkheid gevraagd en waardeloze aankoop Hilterman

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof het laatste nieuws rondom NAC. In deze aflevering wordt de afgelopen week van de voorbereiding besproken.

In het begin van de podcast wordt het nieuws over de verkoop van Hilterman aan Almere City besproken. NAC heeft de persona non grata voor de helft van het aankoopbedrag van de hand gedaan. Maar de supporters zijn blij met de transfer, dus hoe erg is het? Daarover discussiëren de mannen. Waar ze het wel over eens zijn: Hilterman is een waardeloze aankoop gebleken.

Van de ene speler die niet voor NAC wil spelen naar de andere: Dion Malone. Hij had zich al moeten melden in Zundert, maar is nog niet op de training verschenen. Wat moet NAC met hem doen? Zou er een club bereid zijn om een transfersom te betalen of moet NAC zijn contract ontbinden? Daarnaast zit NAC nog in de maag met vier andere spelers die veel verdienen en weinig bijdragen.

De rest van de zeer, zeer smalle selectie wordt besproken. Tijdens de oefenduels van de afgelopen week - tegen Zundertse selectie en tegen Excelsior - was duidelijk te zien dat het in kwantiteit niet overloopt. Laat staan in kwaliteit. Een aantal versterkingen staat in de startblokken, het is wachten op de handtekeningen.

Met John Karelse wordt gesproken over de verwachtingen voor komend seizoen. Volgens de clubicoon is er openheid gevraagd. ‘Zeg gewoon hoe de club ervoor staat’ luidt de boodschap. Dit en meer in een bomvolle aflevering.

