De Gegenpressing Podcast | ‘Mounir El Allouchi verdient een plekje in het NAC-museum’

Geëmotioneerd hebben de mannen zitten kijken naar NEC dit weekend, waar bij wijze van een test supporters op de tribune zaten. Met vrienden een biertje drinken op de tribune, liederen, gejuich. Wat zouden ze dat graag in Breda zien.

Afgelopen weekend hebben Yadran en Dennis in een leeg stadion bij FC Dordrecht gekeken naar wat op landelijke radio ‘een sterrenensemble’ genoemd werd. Logisch, dat de landelijke pers zo naar NAC kijkt? Hoe het ook zij, de ploeg begon flitsend in Dordt. De mannen genoten van Kaj de Rooij.

Luister je de podcast liever in favoriete app? Zoek dan op De Gegenpressing Podcast of klik hier voor Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. Beluister hier de eerdere afleveringen van de Gegenpressing Podcast

Ook van Mounir El Allouchi, over wie lovende woorden volgen. De man die Nooit Opgeven Altijd Doorzetten belichaamt, onomstreden is en levert in de vorm van assists en doelpunten.

De mannen hebben het ook over Malone, die volgens Steijn - indien fit - onomstreden is. Wat vinden de mannen van die uitspraak? Want er was volgens de drie geen reden om Adiléhou te wisselen.

Ook gaat het nog even over Sydney van Hooijdonk, die weer fit is, maar achteraan moet aansluiten in de rij. Tegen Dordrecht bleef het bij warmlopen. Dit en veel meer in een bomvolle aflevering van De Gegenpressing Podcast (tegenwoordig ook te vinden op Instagram).

