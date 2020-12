De Gegenpressing Podcast | Moreno Rutten over ideale td voor NAC, lockdown in Italië en liefde voor bakken

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De uitzending begint goed, want Rutten is niet met lege handen gekomen. De rechtsback staat graag in de keuken, houdt van koken en bakken en heeft voor Yadran, Dennis en Joost een overheerlijke tiramisu-cheesecake bereid. Hij legt in de podcast uit waar zijn liefde voor het culinaire ontstaan is, wat hij met kerst heeft gegeten en waarom hij graag 24Kitchen kijkt. Wellicht dat dit de heren helpt om tv-kok Miljuschka Witzenhausen aan tafel te krijgen...

Het is een turbulent jaar geweest voor Rutten, die 9 weken in complete lockdown zat in het zuiden van Italië als speler van Crotone. Hij speelde nauwelijks, maar heeft wel veel geleerd van zijn buitenlandse avontuur. Hij vertelt over de pasta's, de ijdele Italianen en de verouderde accommodaties.

In de zomer maakte hij de overstap naar NAC, hij legt uit hoe en waarom en wat hij vindt van het spelen zonder supporters en hoe zijn band met de trainer is. Ook legt Rutten uit hoe het er in coronatijden aan toe gaat bij de Bredase club. De Bosschenaar heeft wel een idee wie de toekomstige technisch directeur van NAC moet worden...

