De Gegenpressing Podcast | Miljoenen vaste kosten, achterban heeft recht op goed voetbal en NAC verkoopt emotie

Ook wordt John Karelse weer gebeld. De vriend van de show kende als trainer van Dosko een dramatische zondagmiddag in Tilburg, maar is bijzonder positief gestemd over de toekomst van NAC. Hij ziet in kersvers commissaris Pierre van Hooijdonk de ideale man die NAC kan helpen in de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur. Al verwacht hij op korte termijn ook vorderingen op het veld, want Karelse is kritisch op de technische staf.