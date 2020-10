De Gegenpressing Podcast | Leeg Rat Verlegh maar volle kerk, uitstekende transferzomer en verrassing voor Joost

FC Eindhoven zet deur op een kier, NAC houdt hoop op De Rooij

25 september Het is niet uitgesloten dat Kaj de Rooij voor het sluiten van de transfermarkt, middernacht 6 oktober, alsnog naar Breda verhuist. Want ondanks dat FC Eindhoven schermt met interesse van andere clubs is NAC twee weken na het laatste bod de enige geïnteresseerde, maar bovenal de enige biedende partij.