De Gegenpressing Podcast | Kali terug bij NAC, andijvie met jus-scouting en het jongensboek van Marijnissen

IJs en weder dienende worden deze week weer twee spelers door NAC gepresenteerd aan het publiek. Een van hen is Thomas Marijnissen. De aanvaller kent een sprookjesachtige route, die hem na een diep dal, brengt naar zijn jeugdliefde. De vleugelaanvaller maakte kennis met de vervelende gebeurtenissen in het leven, maar vocht zich vanuit een geslagen positie terug. Die veerkracht wordt beloond met een tweejarig contract.

Wie ook in Breda de gelederen moet versterken, is Tijs Velthuis. De jonge Tukker lijkt eveneens een overgang naar NAC in het verschiet te hebben. Via Jong FC Twente en Jong AZ is het Rat Verlegh Stadion de nieuwe thuisbasis van de linksbenige verdediger.