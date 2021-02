De Gegenpressing Podcast | ‘In mei lopen we met z'n allen vanuit Café Breda naar P5 voor het promotiefeest van NAC’

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof de actualiteit rondom NAC. Aflevering 33 staat in het teken van de wedstrijden tegen FC Eindhoven en Telstar én het terugkeer van Ton Lokhoff.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met wie kunnen we beter over Ton Lokhoff praten dan iemand die met Mister NAC heeft samengespeeld? Dus keren de heren terug in de mancave van Johan Gabriëls, oud-NAC-speler en BN DeStem-columnist. De achtste aflevering namen Dennis en Joost hier ook op. Yadran maakt zijn debuut in het mini NAC-museum.

,,Als je traint met onder meer Lokhoff, dan wordt je hoop op een internationale carrière wel meteen de grond in geboord”, zei Gabriëls ooit over zijn oud-ploeggenoot. Samen met ‘Gaab’ halen we oude herinneringen op aan die tijd. Ook leggen de heren uit waarom ze blij zijn met de komst van Lokhoff als nieuwe technisch directeur.

Joost besteedt in zijn immer poëtische intro aandacht aan de actie van Soufiane Elazizi. De ongeneeslijk zieke Bredanaar die onder de noemer #DoesSouf geld ophaalt, niet voor zichzelf, maar voor anderen, en met die actie diepe indruk maakt. Ook het viertal aan tafel is geraakt door Souf.

Luister je de podcast liever in favoriete app? Zoek dan op De Gegenpressing Podcast of klik hier voor Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. Beluister hier de eerdere afleveringen van de Gegenpressing Podcast

Uiteraard gaat het ook over de twee wedstrijden van afgelopen week. Tijdens carnaval - hoe erg heeft Yadran dit gemist? - heeft NAC zes punten aan het totaal toegevoegd en dat niet alleen. De jacht op plek twee is weer geopend. Het verschil met Almere, dat plots punten ging morsen, is nog maar drie punten. De Graafschap staat daar nog drie punten boven. Alles is weer mogelijk, de heren geloven er in.

Ook staat er weer genoeg lekkers op tafel. Een Italiaanse specialiteit, vergezeld door - jawel - NOAD-bier, het speciale biertje voor de NAC-supporter. En of dat smaakt... Dit en meer in een bomvolle 33ste aflevering van De Gegenpressing Podcast (tegenwoordig ook te vinden op Instagram).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.