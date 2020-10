De Gegenpressing Podcast | Hevige discussie over NAC-middenveld, bijzondere verrassing van Joost en royalty-watcher Dennis

NAC-trai­ner Steijn zit in thuisqua­ran­tai­ne en mist duel met Jong Ajax

1 oktober NAC-trainer Maurice Steijn zit vrijdagavond niet op de bank tijdens het duel met Jong Ajax. Uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat de hoofdtrainer mogelijk in aanraking is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus.