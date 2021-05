De Gegenpressing Podcast | Hete Bredase lente op komst, vertrouwensband geschaad en hoofdscout Maas maakt promotie

video El Allouchi blijft met NAC dromen van plek twee: ‘Zeker geloof ik in wonderen’

8 mei De kans is heel klein, maar NAC kan op de slotdag nog direct promoveren naar de eredivisie. Mounir El Allouchi heeft de hoop nog niet opgegeven. ,,Zeker geloof ik in wonderen. Zolang de kans er is, moet je er voor gaan.”