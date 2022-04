De Gegenpressing Podcast | Het Bredase tegengeluid, nieuw overname-collectief en bloeddorstige NAC-supporters

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof het laatste nieuws rondom NAC. In S2A36 gaat het over de overname en de teleurstellende wedstrijden tegen Jong Ajax en Jong FC Utrecht. Robert Maaskant en John Karelse geven ieder hun visie.

De overname blijft de gemoederen logischerwijs bezig houden en verdrijft het deplorabele voetbal van NAC naar de achtergrond. Kort wordt nog wel besproken dat NAC er alles aandoet om niet mee te hoeven doen aan de play-offs. In vier dagen tijd zette het zich eerst tegen Jong Ajax (0-0) en later Jong FC Utrecht (1-0) voor schut. Aankomende vrijdag komt VVV op bezoek in een Rat Verlegh Stadion dat tot de tanden toe bewapend zal zijn om de afkeer tegen City Football Group (CFG) te uiten.

Als een door CFG vooruitgeschoven pion laat Maaskant zijn licht schijnen over de overnamekandidaat die zoveel weerstand oproept. De Bredase trainer leidde NAC in 2009 naar de Europa League door de play-offs om Europees voetbal te winnen. Maar belangrijker in dit verhaal. In 2015 stond hij bij zijn terugkeer naar NAC aan de wieg van de latere samenwerking met Manchester City. Via zijn contacten kon NAC Divine Naah huren. Een doorslaand succes was de middenvelder overigens niet.

Maaskant legde in 2015 de kiem voor het vijfjarige samenwerkingsverband met City tussen 2016 en 2021. De Bredanaar legt in de podcast uit waarom hij voorstander is van de City Football Group. Een mening die haaks staat op die van John Karelse. De voorzitter van oud-NAC en vriend van de show moet niets hebben van het conglomeraat.

Verder wordt ook het Bredase collectief van lokale ondernemers besproken die samen met bouwondernemer Karel Vrolijk hun geliefde NAC uit handen van City Football Group willen houden.

