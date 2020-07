De Gegenpressing Podcast | ‘Haagse straatvechter Steijn spreekt de taal van de tribune’

Steijn van start met NAC: ‘Er valt veel te winnen’

8:55 ,,Dit voelt gewoon goed", zegt Maurice Steijn aan de rand van het veld in het Rat Verlegh Stadion. ,,De rit vanuit Den Haag naar Breda heb ik in het verleden vaker gedaan, dit voelt vertrouwd. NAC is een geweldige club, als speler heb ik hier mooie jaren gehad. Het heeft altijd gekriebeld om als coach terug te keren. Ik ben hartstikke verguld daarmee."