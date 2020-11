De Gegenpressing Podcast | Gebiedsverbod voor Ally de Aap, de wederopstanding van Jetta & furieuze jeugdopleiding

video Assistko­ning El Allouchi levert maatwerk: ‘Deze keer op mijn grote vriend Huseyin, ik ben blij voor hem’

8 november We zijn tien wedstrijden onderweg in de eerste divisie en Mounir El Allouchi is in vijf van de tien wedstrijden bij doelpunten betrokken. Een treffer en vier assists. Tegen MVV vrijdag (1-4) leverde hij de voorzet waaruit Huseyin Dogan scoorde. ,,Blij met de overwinning, maar ook met de assists. Die tellen ook.”