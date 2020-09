De Gegenpressing Podcast | Formidabele Olij maakt NAC kampioen, cancel Tim Douwsma en smullen bij El Quinto Pino

NAC trekt stekker uit onderhande­lin­gen met FC Eindhoven, komst De Rooij voorlopig van de baan

10 september ,,Er ligt een uitermate serieus bod”, zegt Mattijs Manders donderdagmiddag in een reactie op de uitspraken van de technisch manager van FC Eindhoven, Marc Scheepers, dat NAC ‘een keer met een serieus bod moet komen’. De algemeen directeur van NAC benadrukt dat het financieel niet verantwoord is verder te gaan dan de 300.000 euro plus 100.000 euro promotiebonus die de club wil betalen om Kaj de Rooij in te lijven.