De Gegenpressing Podcast | Fan van Lex Immers, koplopâh NAC en de rel rondom Koert Westerman

Coronaproof - in de tuin van Yadran, die nog altijd in thuisquarantaine zit - gaat het ook over de eerste wedstrijd van het seizoen (6-1 winst op Jong AZ), de transferzomer van NAC, Finn Stokkers en Huseyin Dogan, de nieuwe shirts en de overkill aan Messi-photoshops op sociale media. Yadran toont zijn liefde voor Lionel Messi en houdt het maar amper droog als het gaat over de aanstaande scheiding met FC Barcelona. Joost heeft nieuws over het plan om een podcast op te nemen in restaurant El Quinto Pino in Breda.