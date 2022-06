De Gegenpressing Podcast | Eric & Eric over gekeerd sentiment, drukke transferzomer en toekomst van NAC

De Graaf ziet NAC verzuipen: ‘Dit is typerend voor het hele jaar, natuurlijk kan je dan door de grond zakken’

,,Vandaag hebben we er alles aan gedaan om te winnen en ik heb mijn ploeg een groot compliment gegeven hoe we gestreden hebben.” Toch was het niet genoeg om de 1-2-nederlaag van dinsdag om te buigen. In Den Haag verloor NAC zaterdag namelijk ook de return met 2-1. Een miserabele seizoen eindigt daardoor in de eerste ronde van de play-offs.

14 mei